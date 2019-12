Ποντένσε: Πάνω από Σαλάχ, Μανέ και Κριστιάνο σε ντρίπλες (pic & vids)

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

«Άνοιξε» τον χορό των γκολ στους ομίλους για τον Ολυμπιακό σκοράροντας το κρίσιμο τέρμα λίγο πριν τις καθυστερήσεις απέναντι στην Τότεναμ.

Ήταν βασικός σε 5/6 παιχνίδια των «ερυθρολεύκων» στο Champions League και στο Βελιγράδι έπαιξε 29 λεπτά.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε αγωνίστηκε 458' λεπτά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τους Πειραιώτες και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε να ντριπλάρει τους αντιπάλους του 19 φορές!

Μπροστά του, μόνο οι Ματέο Κόβασιτς (21), Γουίλιαν (27) και Λιονέλ Μέσι (39) αφήνοντας πίσω του σπουδαίους παίκτες, όπως οι Σάντσο, Μανέ, Σαλάχ, Κριστιάνο Ρονάλντο κ.α...

Θυμηθείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Ποντένσε στο Champions League:

Only three players completed 20+ take-ons in the 2019/20 Champions League group stage:

• Lionel Messi

• Willian

• Mateo Kovačić

Messi way out in front of the Chelsea duo. pic.twitter.com/lMt6rx1IuY

— Squawka Football (@Squawka) December 12, 2019