Η ομάδα από το Μπέργκαμο πήρε τεράστια πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League με μια ισοπαλία και δύο νίκες στα τελευταία τρία ματς της φάσης των ομίλων μετά τις τρεις ήττες στα πρώτα ματς!

Με το εκτός έδρας 3-0 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Αταλάντα θα βρεθεί στους «16» της διοργάνωσης και οι οπαδοί της, επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο παρά το γεγονός πως η ομάδα έφτασε χαράματα.

“We arrive at 3am. I don’t think there will be any fans at the airport.”

Atalanta fans: pic.twitter.com/1huo07DDEo

— Marten de Roon (@Dirono) December 12, 2019