Οι «κόκκινοι» πήγαν στην Αυστρία το βράδυ της Τρίτης να παίξουν την πρόκρισή τους στα νοκ-άουτ του Champions League και τα κατάφεραν μια χαρά με τα γκολ των Κεϊτά και Σαλάχ ώστε να συνεχίσουν τη διαδρομή στη χρονιά της υπεράσπισης των κεκτημένων τους στον θεσμό.

Μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας, από τον Αιγύπτιο επιθετικό, ο Κλοπ, αφού πρώτα πανηγύρισε, γύρισε και ζήτησε από τον Φαν Ντάικ να φροντίσει ώστε όλοι να παραμείνουν συγκεντρωμένοι...

Δείτε το βίντεο:

Klopp telling Van Dijk to keep it together after Salah’s goal. You don’t need the armband to be a leader...pic.twitter.com/jIGEQrbLpx

— Kloppholic (@Kloppholic) December 11, 2019