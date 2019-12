Μπουφόν: Ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League! (vid)

Κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Μαουρίσιο Σάρι έδωσε φανέλα βασικού στον Τζιανλουίτζι Μπουφόν και εκείνος τον δικαίωσε κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας είναι 12ος παίκτης σε λεπτά συμμετοχής στην διοργάνωση, μόλις δεύτερος τερματοφύλακας πίσω από τον γενικόρερο recordman της κατηγορίας Ίκερ Κασίγιας και χθες, κατάφερε να «σκαρφαλώσει» και σε μια ακόμα λίστα.

Ο 41 ετών και 317 ημερών γκολκίπερ της Γιουβέντους έγινε ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης που αγωνίζεται ποτέ στο Champions League, πίσω από τον Μάρκο Μπαλότα.

Ο τερματοφύλακας της Λάτσιο αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2007 με την φανέλα της Λάτσιο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στον όμιλο του Ολυμπιακού, όντας σε ηλικία 43 ετών και 252 ημερών.

Κατά πάσα πιθανότητα δύσκολα θα το σπάσει ο Μπουφόν αυτό το ρεκόρ, καθώς θα πρέπει να αγωνίζεται έως τη σεζόν 2021/22.

Ίδωμεν!

