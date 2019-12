Άγιαξ - Βαλένθια: Ούτε 50 λεπτά ποδόσφαιρο δεν παίχτηκαν στην Ολλανδία (vid)

Ο Αίαντας έμεινε εκτός συνέχειας από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, υποβιβάστηκε στο Europa League και θα δοκιμάσει εκεί την τύχη του από τον Φεβρουάριο.

Η ήττα από τη Βαλένθια, πέρα από οδυνηρή για την μη συνέχεια των Ολλανδών στα «αστέρια», δεν ήταν και παραγωγική για τον μέσο θεατή.

Μόλις 49 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ήταν ο καθαρός ποδοσφαιρικός χρόνος στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» εξαιτίας των πολλών διακοπών που σφύριζε ο Γάλλος διαιτητής Τουρπάν.

Συγκεκριμένα, όταν έφτασε στη λήξη το παιχνίδι είχε 27 φάουλ για τις δύο πλευρές, 8 κίτρινες κάρτες και μια αποβολή, αυτή του Γκάμπριελ στις καθυστερήσεις για τους Ισπανούς.

Μέσα σε όλες αυτές τις διακοπές, αν προστεθούν οι πανηγυρισμοί στο γκολ του Ροντρίγκο, οι πέντε αλλαγές αλλά και οι όποιες περαιτέρω καθυστερήσεις για χτυπήματα παικτών κλπ, ίσως να εξηγείται ο περιορισμένος χρόνος καθαρής εξέλιξης του αγώνα.

