Μάντσεστερ Σίτι: Έπιασε τα... 500 με Γκουαρδιόλα (vid)

Οι «πολίτες» έκαναν διαδικαστικό το παιχνίδι με την Ντιναμό στο Ζάγκρεμπ, όταν αποφάσισαν να σοβαρευτούν, το γύρισαν και πήραν τη νίκη με 4-1. Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έγραψε ιστορία ως ο νεότερος βραζιλιάνος που φτάνει τα 10 γκολ στο Champions League (22 χρονών και 252 ημερών) ξεπερνώντας τον Νεϊμάρ (23 χρονών και 75 ημερών) και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα «σπάει» κάθε ρεκόρ!

Οι «γαλάζιοι» του Μάντσεστερ, από το καλοκαίρι του 2016 που ανέλαβε ο Καταλανός τεχνικός έχουν σκοράρει 500 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, 95 περισσότερα από κάθε άλλη αγγλική ομάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

500 - Manchester City have now scored 500 goals in 199 games in all competitions under Pep Guardiola - 95 more than any other English team since the Spaniard was appointed in 2016. Feast. #UCL #DINMCI pic.twitter.com/oRRaqIWJ12

— OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2019