Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, οι παίκτες κάνουν high-five, ο Μαουρίτσιο Σάρι μιλάει με Γερμανούς και κάποια στιγμή η προσοχή όλων στρέφεται στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί, ένας οπαδός, εκμεταλλευόμενος προφανώς τα... πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, εμφανίστηκε ξαφνικά και όρμηξε (για να βγάλουν selfie) πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Και λογικό, αφού δεν είναι δυνατόν να μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει ντου στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη αγώνα Champions League.

Pretty shameful that not once but twice someone managed to get to him. Seeing how many nutters there are these days, they should have done better pic.twitter.com/XFtTfT2vRI

— Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) December 11, 2019