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Τα 26 γκολ του Champions League! (vids)

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Δείτε στο gazzetta.gr όλα όσα έγιναν στα ματς της Τετάρτης (11/12) για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.      

Παρί - Γαλατά 5-0

 

Μπριζ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

Μπάγερν - Τότεναμ 3-1

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 1-0

Σαχτάρ - Αταλάντα 0-3

Ντιναμό Ζ. - Μαν. Σίτι 1-4

Λεβερκούζεν - Γιουβέντους 0-2

Ατλέτικο - Λοκομοτίβ 2-0

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