Τα 26 γκολ του Champions League! (vids)

Παρί - Γαλατά 5-0
Μπριζ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
Μπάγερν - Τότεναμ 3-1
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 1-0
Σαχτάρ - Αταλάντα 0-3
Ντιναμό Ζ. - Μαν. Σίτι 1-4
Λεβερκούζεν - Γιουβέντους 0-2
Ατλέτικο - Λοκομοτίβ 2-0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 88vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87vs
GAZIANTEP 79
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
VK CESKE BUDEJOVICE -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ -
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ -vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -vs
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ -
PARNU VORKPALLIKLUBI -vs
OK MLADOST KASTELA -
OK BUDUCNOST -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
FERIZAJ -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
ΣΤΑΝΤAΡ ΛΙΕΓΗΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ -vs
ROSENBORG -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ -
ΡΕΝ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΙΜΑΡAΕΣ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΣΕΛΤΙΚ -
QARABAG AGDAM -vs
DUDELANGE -
F.C. COPENHAGEN -vs
ΜAΛΜΕ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΑΣΤAΝΑ -
ΓAΝΔΗ -vs
OLEKSANDRIYA -
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΡΟΜΑ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ -
ΠΟΡΤΟ -vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΑΛΚΜΑΑΡ -
ESPANYOL -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
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Παρί - Γαλατά 5-0
Μπριζ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
Μπάγερν - Τότεναμ 3-1
Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 1-0
Σαχτάρ - Αταλάντα 0-3
Ντιναμό Ζ. - Μαν. Σίτι 1-4
Λεβερκούζεν - Γιουβέντους 0-2
Ατλέτικο - Λοκομοτίβ 2-0