Επί ώρες Γάλλοι και Τούρκοι του έδωσαν και κατάλαβες στους δρόμους του Παρισιού, πριν την έναρξη του αγώνα του Champions League. Μάλιστα, οπαδός της Παρί που έκαψε την τουρκική σημαία, τραυματίστηκε από οπαδούς της Γαλατά και βρέθηκε γυμνός στους δρόμους.

Paris is a mess as Galatasaray and PSG ultra fans continue to skirmish with the police in the middle. (@gsstatistictr) pic.twitter.com/dBMcwfgFUn

