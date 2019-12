Στον αγώνα των εθνικών ομάδων της Γαλλίας και της Τουρκίας, πριν λίγους μήνες, δεν ξέφυγε η κατάσταση, αλλά ξέφυγε τελικά τώρα, πριν το Παρί Σεν Ζερμέν-Γαλατασαράι. Το ματς δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και εύκολα υποθέτει κανείς ότι τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στους δρόμους του Παρισιού επί ώρες δεν είχαν να κάνουν με αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι, με τη γαλλική αστυνομία να έχει πολλή δουλειά μέχρι να καταφέρει τελικά να ηρεμήσει την κατάσταση.

WE ARE THE BEST!#ultrAslan pic.twitter.com/aCbGW1f3gO

— ultrAslan (@ultrAslan) December 11, 2019