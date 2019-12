Γιουβέντους: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο... βρυχάται στην κάμερα!» (vid)

Η Γιουβέντους έχει ήδη προκριθεί ως πρώτη στον τέταρτο όμιλο και φιλοξενείται από την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε ένα παιχνίδι όπου οι Γερμανοί, οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουν και ελπίζουν στο... θαύμα του στραβοπατήματος της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Λοκομοτίβ Μόσχας για να συνεχίσουν εκείνοι στη διοργάνωση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βέβαια, δεν υπολογίζει από αυτά, θέλει να συνεχίζει να σκοράρει και να σπάει ρεκόρ στην αγαπημένη του διοργάνωση και είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος, αν κρίνουμε από την αντίδρασή του στις κάμερες.

Δείτε και θα καταλάβετε:

@cristiano gives the cameraman something he didn't expect... pic.twitter.com/WtBZzhfHo0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019