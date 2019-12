Γκουαρδιόλα: «Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πάρουμε το Champions League» (vid)

Όταν η ομάδα σου βρίσκεται στο -14 από την κορυφή στο πρωτάθλημα και τα θετικά αποτελέσματα δεν έρχονται τόσο εύκολα όσο είχες συνηθίσει είναι απολύτως λογικό να ανησυχείς.

Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην φάση των «16» και είναι λογικό η διοργάνωση να αποτελεί θέλγητρο για σύλλογο και οπαδούς.

Ο Καταλανός τεχνικός ρωτήθηκε για ακόμη μια φορά, αν η ομάδα του είναι έτοιμη να κατακτήσει το Champions League, καθώς ο ίδιος είχε πει ότι δεν βρίσκεται στο ίδιο σημείο με Γιουβέντους και Λίβερπουλ και δεν άλλαξε άποψη.

Συγκεκριμένα είπε : «Ο τρόπος παιχνιδιού μας είναι εδώ. Δεν έχει φύγει. Πρέπει σίγουρα να βελτιώσουμε κάποια κομμάτια, ειδικά τη συμπεριφορά μας μέσα στην περιοχή (σ.σ επιθετικά και αμυντικά) και, αν με ρωτάτε τώρα, αυτή τη στιγμή αν είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε.

Αλλά, μπορεί τον Φεβρουάριο να είμαστε. Και μετά από εκεί, ποιος ξέρει;».

Σημειώνεται ότι η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενείται απόψε από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (19:55, CosmoteSport4HD), όντας θεωρητικά αδιάφορη καθώς είναι ήδη η νικήτρια στον όμιλο.

