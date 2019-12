Λυόν - Λειψία: «Αρπάχτηκε» ο Ντεπάι με οπαδό για ένα πανό! (vid)

Τι κι αν η Λυόν προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League;

Τι κι αν δεν έχασε από την πρωτοπόρο του ομίλου Λειψία;

Αυτές οι... χαρές δεν ήταν αρκετές για τον αντιδραστικό οπαδό των «λιονέ» που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με στόχο να... κράξει παίκτη της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, στόχος του... φιλάθλου ήταν ο Βραζιλιάνος αμυντικός Μαρσέλο και οι μέχρι στιγμής επιδόσεις του.

Το πανό είχε πάνω τη φάτσα ενός γαϊδουριού και έγραφε το όνομα του παίκτη.

Ο Ντεπάι δεν άντεξε όταν το αντίκρισε και έτρεξε να του το πάρει από τα χέρια.

Κατόπιν, ο άνθρωπος που ισοφάρισε το ματς στο 82', δήλωσε :

«Πως είναι δυνατόν να είμαστε καλά όταν ξέρουμε πως ένας συμαπίκτης μας έχει αντιπαράθεση με την"κερκίδα";

Πιστεύετε πως είναι σωστό να έχουμε πάρει την πρόκριση και να μην μπορούμε στο τέλος του ματς να πανηγυρίσουμε μαζί με τους φιλάθλους μας;

Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή; Μπορεί να μην ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι αλλά περάσαμε.

Θέλουμε τους φιλάθλους στο πλευρό μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην άσσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

You can see that Memphis Depay merely tried to grab the fan’s donkey banner & did not attack him. pic.twitter.com/TXvoHNez2t

— Get French Football News (@GFFN) December 10, 2019