Ο νεαρός επιθετικός που με τα γκολ του έκανε ακόμα πιο ελκυστική την αυστριακή ομάδα, ήθελε κάπου να ξεσπάσει όταν είδε τον Σαλάχ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ των «κόκκινων» σε διάστημα δυο λεπτών από το πρώτο και να κλειδώνει τη νίκη για την ομάδα του Κλοπ.

Ζήτησε ένα μπουκάλι από τον πάγκο για να πιει νερό, όμως αρχικά... έβγαλε τα νεύρα του πετώντας το με δύναμη κάτω, τη στιγμή που οι αντίπαλοί του πανηγύριζαν...

Erling Haaland grabbed the bottle just to throw it away pic.twitter.com/h1HJE2qODX

— B/R Football (@brfootball) December 10, 2019