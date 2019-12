Από τα... ελάχιστα δευτερόλεπτα της απόστασης που τον χώριζε από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης πριν από λίγους μήνες, στην θλίψη για τον πρόωρο φετινό αποκλεισμό.

Στον όμιλο όπου συμμετείχαν επίσης οι Βαλένθια και Τσέλσι, ο Αίαντας δεν κατάφερε να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του γκρουπ, ηττήθηκε και στο τελευταίο ματς που θα μπορούσε να διεκδικήσει περισσότερα και η κατάληξη είχε τον Τεν Χαγκ και τους παίκτες του απαρηγόρητους...

Last year’s semi-finalists are out!

Ajax exit the Champions League after finishing third in Group H… pic.twitter.com/yB1KKnD0zM

