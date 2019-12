Η απογοήτευση του Ντε Γιονγκ στον αποκλεισμό του Άγιαξ (vid)

Η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ έχει τελειώσει με τους Ισπανούς να έχουν κερδίσει μέσα στην Ιταλία. Ενώ όλοι ήταν χαρούμενοι από τη νίκη, υπήρξε και ένας στεναχωρημένος. Ο λόγος για τον Φράνκι Ντε Γιονγκ, με τον Ολλανδό να κοιτάζει τα αποτελέσματα των άλλων ομίλων, να βλέπει την ήττα-αποκλεισμό του αγαπημένου του Άγιαξ από την Βαλένθια και να μην μπορεί να κρύψει την στεναχώρια του.

When Frenkie De Jong found out Ajax, his former team, got knocked out of the Champions League

(via @brfootball) pic.twitter.com/yY7w2y90gL

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 10, 2019