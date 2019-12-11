Όλα τα γκολ του Champions League (vids)

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Ίντερ - Μπαρτσελόνα 1-2

 

Ντόρτμουντ - Σλάβια Πράγας 2-1

Μπενφίκα - Ζενίτ 3-0

Λυών - Λειψία 2-2

Τσέλσι - Λιλ 2-1

Άγιαξ - Βαλένθια 0-1

 

 

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