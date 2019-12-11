Όλα τα γκολ του Champions League (vids)

Ίντερ - Μπαρτσελόνα 1-2
Ντόρτμουντ - Σλάβια Πράγας 2-1
Μπενφίκα - Ζενίτ 3-0
Λυών - Λειψία 2-2
Τσέλσι - Λιλ 2-1
Άγιαξ - Βαλένθια 0-1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 4vs
ΓΚΕΝΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΑΞ 0vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
OSC LILLE 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
SLAVIA PRAHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 2vs
ΛΕΙΨΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΤΕΖ 67vs
ΑΕΚ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
BUDUCNOST -vs
GALATASARAY -
ΟΥΛΜ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ -
ARKA GDYNIA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
JOVENTUT BADALONA -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
NANTERRE 92 -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
GAZIANTEP -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
BAXI MANRESA -
MORNAR BAR -vs
VEF RIGA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
FILOU OOSTENDE -vs
SIG STRASBOURG -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
NEPTUNAS -
ZARAGOZA -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥAΝΚΟ -
LOK. NOVOSIBIRSK -vs
CHAUMONT VB 52 HM -
CS DINAMO BUCURESTI -vs
ARKAS SPOR -
GALATASARAY -vs
VK DUKLA LIBEREC -
NEFTOKHIMIK BURGAS -vs
ZENIT ST. PETERSBURG -
ΣAΒΟ -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΠΑΟΚ -
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
VALEPA SASTAMALA -
UNITED VOLLEYS -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
LUC VOLLEYBALL -vs
OK MLADOST BRCKO -
ACTIVE LIVING ORION -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -vs
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ -
FAKEL NOVYI URENGOY -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
HALKBANK -
TOURS -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
VC GREENYARD MAASEIK -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
JOHN PATRICK SMITH -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
GIBSON/POULOS -vs
BOZOVIC/MARSHALL -
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ -vs
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ -
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ALURON VIRTU CMC -vs
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -
SAAREMA VK -vs
HAPOEL KFAR SABA -
KAPOSVAR -vs
SAMEN. LYCURGUS -
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ -vs
MUNICIPAL ZALAU -
OMONIA NICOSIA -vs
PENZUGYOR -
LINDAREN LUZERN -vs
MONTPELLIER -
ΡΕΝ -vs
VOLLEY SCHONENWERD -
CALCIT VOLLEY -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -vs
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ -
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Ίντερ - Μπαρτσελόνα 1-2
Ντόρτμουντ - Σλάβια Πράγας 2-1
Μπενφίκα - Ζενίτ 3-0
Λυών - Λειψία 2-2
Τσέλσι - Λιλ 2-1
Άγιαξ - Βαλένθια 0-1