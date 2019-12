Ίντερ - Μπαρτσελόνα με προσφορά* ημέρας & Novi Specials (21+)

Ο κόουτς των Πρωταθλητών Ευρώπης, κατάλαβε τι ακριβώς μετέφερε στους Αυστριακούς δημοσιογράφους ο μεταφραστής που επωμίστηκε τη δουλειά στην συνέντευξη Τύπου των «κόκκινων».

Έτσι, έχοντας ακούσει το μεγάλο λάθος και την εντελώς λανθασμένη ερμηνεία που δόθηκε στα λόγια του Τζόρνταν Χέντερσον, ο Κλοπ γύρισε στον μεταφραστή και του είπε:

«Είναι σκα@@ η μετάφραση αυτή όταν βρίσκεται δίπλα σου Γερμανός προπονητής... Δεν είπε ο Τζόρνταν ότι θα πάμε χαλαρά στο παιχνίδι με τη Ζάλτσμπουργκ, θα πρέπει ν' ακους καλύτερα όσα λέμε αλλιώς τα λέω και μόνος μου...».

Jurgen Klopp teaching this German translator how to do his job properly pic.twitter.com/domXp6bqA8

— ESPN UK (@ESPNUK) December 10, 2019