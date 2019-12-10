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Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα στην Ελλάδα (vid)

Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα στην Ελλάδα (vid)

Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα στην Ελλάδα (vid)

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα που είναι στην Ελλάδα για το καθοριστικό ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Οι δύο ομάδες είναι... ένα! Αυτό θα αποδειχτεί ακόμα ένα βράδυ όπου Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας θα έρθουν αντιμέτωποι με... έπαθλο το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League.

Δείτε το ξεχωριστό video που ανέβασαν οι «ερυθρόλευκοι»:

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