Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα στην Ελλάδα (vid)

Οι δύο ομάδες είναι... ένα! Αυτό θα αποδειχτεί ακόμα ένα βράδυ όπου Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας θα έρθουν αντιμέτωποι με... έπαθλο το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League.
Δείτε το ξεχωριστό video που ανέβασαν οι «ερυθρόλευκοι»:
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 99vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 110vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 90vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 102vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
RYTAS -vs
ΤΟΦΑΣ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIMOGES -vs
UMANA REYER VENEZIA -
UNICAJA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
LIETKABELIS -vs
SASSARI -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
DIJON -
BESIKTAS -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
OK KAKANJ -vs
OK BUDVA -
GFCA AJACCIO -vs
LINDAREN AMRISWIL -
OK VOJVODINA -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
VERVA WARSZAWA -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
CH. KEMPENAERS-POCZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
D SILVA/TJANDRAMULIA 1vs
AIAVA/CABRERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 2vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TALIA GIBSON 0vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ 0vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 1
TOKAT BLD. PLEVNE -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
SCMU CRAIOVA -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
STROITEL MINSK -
PENZUGYOR -vs
OMONIA NICOSIA -
Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα που είναι στην Ελλάδα για το καθοριστικό ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.
Οι δύο ομάδες είναι... ένα! Αυτό θα αποδειχτεί ακόμα ένα βράδυ όπου Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας θα έρθουν αντιμέτωποι με... έπαθλο το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League.
Δείτε το ξεχωριστό video που ανέβασαν οι «ερυθρόλευκοι»: