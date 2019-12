Ο Χάαλαντ «την είδε» Ιμπραΐμοβιτς: «Θα βάλω 3 γκολ στη Λίβερπουλ» (pic & vid)

Έχοντας ήδη 28 γκολ σε 21 εμφανίσεις στο πρώτο μισό της σεζόν, ο Έρικ Χάαλαντ έχει στρέψει όλα τα φώτα επάνω του. Μάλιστα, τα 8 τέρματα που έχει πετύχει στις πέντε πρώτες του συμμετοχές στο Champions League είναι αριθμός που μόνο σε Μέσι και Ρονάλντο παραπέμπει και είναι λογικό, αυτό να του δίνει ακόμα μεγαλύτερο hype.

Ο Νορβηγός λοιπόν είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και αυτό απέδειξε και η πρόβλεψη που έκανε για το αποψινό παιχνίδι.

- Ποια είναι η πρόβλεψή σου για το ματς;

- Θα κερδίσει με 3-1 η Σάλτσμπουργκ.

- Και θα σκοράρεις όλα τα γκολ;

- Ναι.

