Μπενίτεθ: «Μην ακούσει η γυναίκα μου, αλλά ο τελικός της Πόλης ήταν η καλύτερη νύχτα»! (vid)

Ο Ισπανός κόουτς που ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ όπου κι αν εργάστηκε, παραδέχθηκε πως ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής του εκείνη που έζησε στην Κωνσταντινούπολη και τον αλησμόνητο τελικό με τους «ροσονέρι».

«Ελπίζω να μην ακούει η γυναίκα μου τώρα που το λέω... Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου στην Πόλη...» είπε ο Μπενίτεθ στο SkySports.

Rafa Benitez on winning the Champions League with Liverpool

"It was the best night of my life...hopefully my wife cannot hear me" pic.twitter.com/dDlZpiMsyN

— Football Daily (@footballdaily) December 9, 2019