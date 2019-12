Με περιβραχιόνια κατά του ρατσισμού το Ίντερ - Μπαρτσελόνα (pic)

Το πρωτοσέλιδο της «Corriere Dello Sport» με πρωταγωνιστές τους Λουκάκου και Σμόλινγκ ακόμα δεν έχει ξεχαστεί στην Ιταλία.

Μάλιστα η Ίντερ, θέλησε να το αναγάγει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιοποιώντας την επικείμενη αναμέτρησή της με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Για το τελευταίο ματς του 6ου ομίλου λοιπόν στο Σαν Σίρο, οι αρχηγοί των δύο ομάδων θα φορέσουν περιβραχιόνιο κατά του ρατσισμού.

Αρχικά, το επιβεβαίωσε η Ίντερ μέσω λογαριασμού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας «Αδέρφια παγκοσμίως ενωμένα» ως σλόγκαν της καμπάνιας, ενώ και η Μπαρτσελόνα θέλει να σταθεί απέναντι στον ρατσισμό, ειδικά μετά τις επιθέσεις σε Λουκάκου, Σμόλινγκ, Μπαλοτέλι κλπ...

Inter and @FCBarcelona's captains will wear a special armband for Tuesday's #UCL clash

More info here ➡ https://t.co/0ohKPe6FME#BrothersUniversallyUnited pic.twitter.com/zynZKF9yvm

— Inter (@Inter_en) December 8, 2019