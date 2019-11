260 γκολ σε 80 παιχνίδια έως τώρα στο Champions League! (vid)

Ακόμα μια αγωνιστική ολοκληρώθηκε στους ομίλους του Champions League και ήταν η τρίτη πιο παραγωγική ημέρα φέτος!

Συγκεκριμένα, το διήμερο 26/ & 27/11 μπήκαν στα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης 53 γκολ, τρία λιγότερα από την προηγούμενη αγωνιστική (56) και μόλις ένα πιο κάτω από την 3η ημέρα των ομίλων (54).

Σημειώνεται ότι έως τώρα έχουν επιτευχθεί 260 τέρματα σε 80 αναμετρήσεις, συνολικά 27 περισσότερα (233) απ'όσα είχαν σκοράρει πέρυσι οι παίκτες των ομάδων μέχρι την αντίστοιχη αγωνιστική ημέρα.

Για φέτος, ο μέσος όρος γκολ ανά αγώνα διαμορφώνεται στο 3.25, ενώ πέρυσι ήταν 2.91!

Κάθε χρόνο και καλύτερα!

Θυμηθείτε τα 10 καλύτερα γκολ αυτής της αγωνιστικής:

The Champions League this season:

Matchweek 1: 45 goals

Matchweek 2: 52 goals

Matchweek 3: 54 goals

Matchweek 4: 56 goals

Matchweek 5: 53 goals

260 goals in 80 games or 3.25 goals per game. pic.twitter.com/ab4crG0eQ8

