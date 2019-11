Παναθηναϊκός - Μπασκόνια με Live Streaming* & προσφορά* (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Έχοντας «καθαρίσει» τη Σλάβια Πράγας μόνοι τους στο ματς (3-1) της Τετάρτης για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές των «νερατζούρι» έδειξαν πως τα βρίσκουν και εκτός γηπέδου.

Πόζαραν παρέα στ' αποδυτήρια και φανέρωσαν το... κοινό στυλ που έχουν υιοθετήσει, αφού επέλεξαν να ντυθούν με την ίδια μπλούζα!

Δείτε εδώ και το... παιχνιδιάρικο LU-LA Park στο πρωτοσέλιδο της Gazzetta dello Sport

Not only do we work well together but i didn’t see this coming pic.twitter.com/dsAii2EoWs

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) November 28, 2019