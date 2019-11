Παναθηναϊκός - Μπασκόνια με Live Streaming* & προσφορά* (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Φαίνεται, τελικά, πως ήταν ελλιπές το πνευματικό κομμάτι από τους ποδοσφαιριστές των «σπιρουνιών» το τελευταίο διάστημα με τα αρνητικά αποτελέσματα και την αδυναμία του Ποτσετίνο να συνεχίσει να τους εμπνέει...

Με την έλευση του Ζοσέ Μουρίνιο η αλλαγή έγινε εμφανής εξ αρχής, αν και χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά.

Στ' αποδυτήρια της Τότεναμ λίγο μετά το 4-2 επί του Ολυμπιακού που ήρθε με μεγάλη ανατροπή από το 2-0 των «ερυθρόλευκων», οι παίκτες αναγνώριζαν ο ένας την προσπάθεια του άλλου, συγχαίρονταν και ένας εκ των συνεργατών του Πορτογάλου φώναζε: «Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία».

"This is the mentality."

Great scenes inside the Tottenham Hotspur dressing room after the win over Olympiacos #COYS pic.twitter.com/Nei1UVvrls

— Talking THFC (@TalkingTHFC) November 27, 2019