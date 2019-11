Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης στο Άνφιλντ ο Φαμπίνιο έχει μια σύγκρουση στον αέρα με το Λοθάνο και φάνηκε να του χτυπάει λίγο κοντά στον αστράγαλο. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έδειξε διάθεση να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, δεν τα κατάφερε να πατήσει καλά και αποχώρησε στο 19' αφήνοντας τη θέση του στον Βαϊνάλντουμ.

Ο Κλοπ, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη μετά το τέλος του ματς, είπε : «Δεν θέλω να πω τι πιστεύω. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά ελπίζουμε να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Πονάει αρκετά και είναι σε περιοχή που δεν θέλεις να έχεις πόνο, γύρω από τον αστράγαλο».

Ο Βραζιλιάνος, εθεάθη μετά τη λήξη της αναμέτρησης μαζί με τον πρώην παίκτη της Τσέλσι Ντέκο, σε χώρο του Άνφιλντ να φοράει νάρθηκα, επομένως η πρώτη εκτίμηση είναι ότι, τουλάχιστον για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Μπράιτον ο Φαμπίνιο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Κλοπ.

Σημειώνεται, ότι ο 26χρονος μέσος είναι εκ των πολυτιμότερων παικτών της Λίβερπουλ φέτος, καθώς έχει ξεκινήσει βασικός στα 12 από τα 13 παιχνίδια της Premier League, σε όλα του Champions League ενώ, είχε σκοράρει και το πρώτο από τα τρία τέρματα της ομάδας στην νίκη με 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ντέκο στην ανάρτησή του, γράφει: «Πάντα είναι χαρά μου να σε βλέπω, αδερφέ. Να γίνεις καλά σύντομα»

Left ankle injury for Liverpool’s Fabinho. Forced eversion (rolls in) w/ some ext rotation when rolled on. Best case: contusion (bruise) leg/ankle. Worry for medial/inner sprain. Can have overlapping high or bony component. Hopefully minor. Knee seems ok. #EPL #LFC #PremierLeague pic.twitter.com/cAV7n5uWfw

— InjuryMechanisms (@IMechanisms) November 28, 2019