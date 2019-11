Ο Βέλγος επιθετικός ξαναβρίσκει τον εξαιρετικό του εαυτό στον σύλλογο του Μιλάνου υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε, οι κινήσεις του και τα γκολ του είναι τέτοια που του ανεβάζουν κατακόρυφα την αυτοπεποίθηση και το βράδυ της Τετάρτης έκανε μια από τις ασίστ ολόκληρης της σεζόν.

Με το εξωτερικό σημείο του αριστερού του ποδιού πέρασε τη μπάλα ανάμεσα από δυο κορμιά και την έστειλε στον Λαουτάρο Μαρτίνες που με τη μια σούταρε με το δεξί για να ολοκληρώσει το 3-1 για τους «νερατζούρι» στην Πράγα.

Στα επίσημα social media του Champions League, η στιγμή αυτή αναδείχθηκε ως... skill of the day.

Romelu Lukaku's outrageous outside of the foot assist wins Skill of the Day! #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/y8IFytLQWA

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019