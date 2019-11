Ο Αιγύπτιος ναι μεν ήταν εξαφανισμένος και μπλοκαρισμένος από την άμυνα της Νάπολι στο παιχνίδι της Τετάρτης, ωστόσο, όταν τα έβαλε με τον Κουλιμπαλί, ο Σενεγαλέζος αμυντικός άρχισε να τον τραβάει απ' όπου έβρισκε για να τον σταματήσει.

Αν σε οποιαδήποτε επαφή ο Σαλάχ έπεφτε, θα ήταν απορίας άξιο αν δεν έπαιρνε την παράβαση...

Δείτε το βίντεο:

| Here’s the Salah getting his head nearly ripped off by Koulibaly... how is that not a foul? pic.twitter.com/tXGcTSBKSa

