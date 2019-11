Ο Γάλλος εξτρέμ, έπαιξε για κάτι περισσότερο από 20 λεπτά απέναντι στους Βεστφαλούς το βράδυ της Τετάρτης στην 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο, δάκρυσε για την ατυχία του, αφού, πρόκειται για το 6ο πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει μέσα στο 2019, έχοντας ήδη χάσει κομμάτι της φετινής σεζόν στο ξεκίνημα!

Η χρονική περίοδος που εκτιμάται ότι θα απουσιάσει, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα προτού υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τη Μπαρτσελόνα, θα φτάσει περίπου στις τρεις εβδομάδες.

Heartbreaking moment for Ousmane Dembele as he comes off after another injury. Fans do not seem sympathetic after a difficult stage in his Barca career. #BarcaBVB pic.twitter.com/9zoQRklwwn

— Futbollista (@FutbollistaMag) November 27, 2019