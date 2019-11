Οι Ρώσοι πήραν σπουδαία νίκη κόντρα στους «λιονέ» το βράδυ της Τετάρτης και με τους 7 βαθμούς βρίσκονται πλέον σε ισορροπία με την γαλλική ομάδα, όμως, έχουν την υπεροχή κι έτσι καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση του γκρουπ.

Με το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τη Λυών, στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής στην Πορτογαλία απέναντι στην Μπενφίκα, η Ζενίτ θα προκριθεί στους «16» και η ομάδα του Σέμακ το γιόρτασε, με τον μπροστάρη τον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς.

Trust Branislav Ivanovic to get the party started in the Zenit dressing room

(Be careful with the speaker, bro...) pic.twitter.com/E86YKoq4Pp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 27, 2019