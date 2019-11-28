Όλα τα γκολ του Champions League (vids)

Μπαρτσελόνα - Ντόρτμουντ 3-1
Γκενκ - Σάλτσμπουργκ 1-4
Λιλ - Άγιαξ 0-2
Λίβερπουλ - Νάπολι 1-1
Λειψία - Μπενφίκα 2-2
Σλάβια - Ίντερ 1-3
Βαλένθια - Τσέλσι 2-2
Ζενίτ - Λυών 2-0
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT ST PETERSBURG 2vs
OLYMPIQUE LYON 0
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA CF 2vs
CHELSEA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 1vs
SSC NAPOLI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 3vs
BORUSSIA DORTMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRC GENK 1vs
RED BULL SALZBURG 4
ΤΕΛΙΚΟ
RB LEIPZIG 2vs
BENFICA 2
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVIA PRAHA 1vs
INTER 3
ΤΕΛΙΚΟ
OSC LILLE 0vs
AFC AJAX 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 4vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 0vs
BAYERN MUNCHEN 6
FENERBAHCE BEKO -vs
BC KHIMKI -
CRVENA ZVEZDA -vs
VALENCIA -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
KIROLBET BASKONIA -
ALBA BERLIN -vs
ZALGIRIS KAUNAS -
MACCABI TEL AVIV -vs
LYON-VILLEURBANNE -
INDIANA PACERS -vs
UTAH JAZZ -
CLEVELAND CAVALIERS -vs
ORLANDO MAGIC -
PHILADELPHIA 76ERS -vs
SACRAMENTO KINGS -
BOSTON CELTICS -vs
BROOKLYN NETS -
CHARLOTTE HORNETS -vs
DETROIT PISTONS -
TORONTO RAPTORS -vs
NEW YORK KNICKS -
MILWAUKEE BUCKS -vs
ATLANTA HAWKS -
HOUSTON ROCKETS -vs
MIAMI HEAT -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
LOS ANGELES CLIPPERS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
MINNESOTA -
PHOENIX SUNS -vs
WASHINGTON WIZARDS -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
PORTLAND -vs
OKLAHOMA CITY -
GOLDEN STATE -vs
CHICAGO BULLS -
TRABZONSPOR -vs
GETAFE CF -
FC ASTANA -vs
MANCHESTER UNITED -
FK KRASNODAR -vs
BASEL -
FEYENOORD ROTTERDAM -vs
RANGERS -
AZ ALKMAAR -vs
PARTIZAN -
BSC YOUNG BOYS -vs
FC PORTO -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
AS ROMA -
OLEKSANDRIYA -vs
VFL WOLFSBURG -
WOLFSBERGER AC -vs
B. MONCHENGLADBACH -
AS SAINT-ETIENNE -vs
KAA GENT -
BESIKTAS -vs
SLOVAN BRATISLAVA -
CSKA MOSCOW -vs
LUDOGORETS RAZGRAD -
FERENCVAROS -vs
ESPANYOL -
SPORTING BRAGA -vs
WOLVES -
DUDELANGE -vs
APOEL NICOSIA -
ROSENBORG -vs
LASK LINZ -
ARSENAL -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
LUGANO -vs
F.C. COPENHAGEN -
LAZIO -vs
CFR CLUJ -
SEVILLA FC -vs
QARABAG AGDAM -
CELTIC -vs
STADE RENNES -
MALMO FF -vs
DYNAMO KYIV -
VITORIA GUIMARAES -vs
STANDARD LIEGE -
SPORTING -vs
PSV EINDHOVEN -
CHEV DIEKIRCH -vs
LINDAREN LUZERN -
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Μπαρτσελόνα - Ντόρτμουντ 3-1
Γκενκ - Σάλτσμπουργκ 1-4
Λιλ - Άγιαξ 0-2
Λίβερπουλ - Νάπολι 1-1
Λειψία - Μπενφίκα 2-2
Σλάβια - Ίντερ 1-3
Βαλένθια - Τσέλσι 2-2
Ζενίτ - Λυών 2-0