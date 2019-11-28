Όλα τα γκολ του Champions League (vids)

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Δείτε στο gazzetta.gr όλα όσα έγιναν στα ματς της Tετάρτης (27/11) για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.  

Μπαρτσελόνα - Ντόρτμουντ  3-1

 

Γκενκ - Σάλτσμπουργκ  1-4

Λιλ -  Άγιαξ 0-2

Λίβερπουλ - Νάπολι 1-1

Λειψία - Μπενφίκα 2-2

Σλάβια - Ίντερ 1-3

Βαλένθια - Τσέλσι 2-2

Ζενίτ - Λυών 2-0

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