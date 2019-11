Το κοντέρ του ασταμάτητου Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να «γράφει», και στο ματς απέναντι στην Ντόρτμουντ, ο Αργεντίνος άσος στρογγύλεψε ξανά τον αριθμό των συμμετοχών του.

Συγκεκριμένα, συμπλήρωσε 700 συμμετοχές, όλες με την φανέλα της Μπαρτσελόνα κι έγινε ο δεύτερος παίκτης των «μπλαουγκράνα», που πατάει την έβδομη... εκατοντάδα, μετά τον Τσάβι.

Μάλιστα, με το γκολ που σημείωσε για το 2-0 της Μπάρτσα, έφτασε τα 613 σε σύνολο και πρώτο του κόντρα στην Μπορούσια στην καριέρα του, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των ομάδων, που έχει σκοράρει εναντίον στο Champions League στις 34, περισσότερες από κάθε άλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με εξαίρεση το ματς της 500ης συμμετοχής, ο «Λίο» σκοράρει για πρώτη φορά πιάνοντας νέα εκατοντάδα συμμετοχών.

A NEW RECORD for Leo #Messi

against different teams!

The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague! pic.twitter.com/PeC7oMV3bD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2019