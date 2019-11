Τότεναμ και ball boys: Το έχει ξανακάνει! (vid)

Ήταν πίσω στο σκορ από το 38ο λεπτό. Η Τότεναμ έχανε στο Wembley από την Γουότφορντ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League και τα «σπιρούνια» ήθελαν να αποφύγουν το... κάζο.

Στο 80' καταφέρνουν να ισοφαρίσουν με τον Σον και στο 87' σκοράρει ο Γιορέντε. Η ομάδα προηγείται και οι 27.000 περίπου φίλαθλοί της πανηγυρίζουν έξαλλα. Η Γουότφορντ στις καθυστερήσεις θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στην περιοχή της Τότεναμ κι εκεί θα έρθει ο «από μηχανής θεός».

Ένα ball boy θα πιάσει τη μπάλα και, έχοντας βλέμμα που προδίδει... σκανταλιά και κατεύθυνση αντίθετη, από εκείνη που ο παίκτης της Γουότφορντ ήθελε να εκτελέσει το πλάγιο, καθυστερούσε όσο έπρεπε το παιχνίδι.

Δεν κέρδισε τον... άπειρο χρόνο για την ομάδα του, κατάφερε όμως να εκνευρίσει τον Success, που του πήρε απότομα τη μπάλα από τα χέρια, τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα και οι «τάρανδοι» απορυθμίστηκαν.

Θυμηθείτε το σκηνικό:

This Tottenham ball boy did his best to take some time off the clock.

That wink at the end ... pic.twitter.com/82y2XV1NIa

— ESPN FC (@ESPNFC) January 30, 2019