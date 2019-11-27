ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • UEFA CHAMPIONS LEAGUE
  • NBA
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • CHALLENGE CUP
  • CLUB FRIENDLY
ΑρχικήΠοδόσφαιροChampions LeagueΟλυμπιακός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» για τη μαγική ατμόσφαιρα (pic)

Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» για τη μαγική ατμόσφαιρα (pic)

Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» για τη μαγική ατμόσφαιρα (pic)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε βροντερό «παρών» στο Λονδίνο κι οι άνθρωποι της ομάδας τους έστειλαν ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ».

Το μήνυμα των «ερυθρόλευκων» μέσω των social media:

«Ευχαριστούμε για την μαγική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε και την στήριξή σας στο Λονδίνο»!

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Euro 2020: Με προσωρινές αλλαγές σε περίπτωση διάσεισης!

Ποδόσφαιρο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκαναν ταξίδι 56 ωρών με το τρένο για να δουν την ομάδα! (vid)

Ποδόσφαιρο

Αναμονή για Βέρντε, μπαίνουν κανονικά Γαλανόπουλος και Μπακάκης

Ποδόσφαιρο

Super League 1: Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το προφίλ του Σάντσεθ Μαρτίνεθ

Ποδόσφαιρο

Η ιστορία ενός ηττημένου που νίκησε κατά κράτος τον Special One

Best of internet