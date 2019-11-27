Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» για τη μαγική ατμόσφαιρα (pic)

Το μήνυμα των «ερυθρόλευκων» μέσω των social media:
«Ευχαριστούμε για την μαγική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε και την στήριξή σας στο Λονδίνο»!
ZENIT ST PETERSBURG -vs
OLYMPIQUE LYON -
VALENCIA CF -vs
CHELSEA -
LIVERPOOL FC -vs
SSC NAPOLI -
FC BARCELONA -vs
BORUSSIA DORTMUND -
KRC GENK -vs
RED BULL SALZBURG -
RB LEIPZIG -vs
BENFICA -
SLAVIA PRAHA -vs
INTER -
OSC LILLE -vs
AFC AJAX -
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 4vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 0vs
BAYERN MUNCHEN 6
ZENIT ST PETERSBURG -vs
OLYMPIQUE LYON -
VALENCIA CF -vs
CHELSEA -
OSC LILLE -vs
AFC AJAX -
SLAVIA PRAHA -vs
INTER -
FC BARCELONA -vs
BORUSSIA DORTMUND -
LIVERPOOL FC -vs
SSC NAPOLI -
KRC GENK -vs
RED BULL SALZBURG -
RB LEIPZIG -vs
BENFICA -
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 99vs
LOS ANGELES CLIPPERS 114
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 117vs
WASHINGTON WIZARDS 104
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
OK VOJVODINA -
HAOK MLADOST -vs
SL BENFICA -
SCMU CRAIOVA -vs
WALDVIERTEL -
PARNU VORKPALLIKLUBI -vs
LINKOPINGS VC -
VRC KAZINCBARCIKA -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
UVC RIED/INNKREIS -vs
KAPOSVAR -
VARDAR SKOPJE -vs
VK CEZ KARLOVARSKO -
ERZENI SHIJAK -vs
PARTIZANI TIRANA -
RENNES -vs
AJF BASTARDO -
ATLETICO VICTORIA -vs
VERA -
Ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε βροντερό «παρών» στο Λονδίνο κι οι άνθρωποι της ομάδας τους έστειλαν ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ».
Το μήνυμα των «ερυθρόλευκων» μέσω των social media:
«Ευχαριστούμε για την μαγική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε και την στήριξή σας στο Λονδίνο»!