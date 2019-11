«Τράκαραν» Μπαπέ και Ζιντάν! (vid)

Γνωρίζαμε ότι η ποδοσφαιρική αδυναμία που έχει ο Ζιντάν στον Μπαπέ είναι μεγάλη και η αλήθεια είναι, ότι περιμέναμε να δούμε στιγμές στο ματς που οι δυο τους θα είχαν τετ-α-τετ προκειμένου να... φουντώσουν κι άλλο τα σενάρια για μετακίνηση στην «Βασίλισσα».

Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν επαφή τέτοιου είδους, καθώς ο νεαρός παγκόσμιος πρωταθλητής παραλίγο να... σωριάσει στο χορτάρι τον Ζινεντίν Ζιντάν, όταν σε μια φάση που έτρεχε να διεκδικήσει μπαλιά, δεν μπόρεσε να «κόψει» ταχύτητα και έπεσε πάνω του.

Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Zidane and Mbappe... Thought they were going to have a fight #RMPSG pic.twitter.com/Q3o4bDGfvk

— Jak (@Maxxn0) November 26, 2019