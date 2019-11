Η Τότεναμ πραγματοποίησε μια ανατροπή μεγάλης σημασίας το βράδυ της Τρίτης κόντρα στον Ολυμπιακό πετυχαίνοντας νίκ που της εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Συμβολή άξια αναφοράς σε αυτό, έπαιξε η καθοδήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος πριν καν ολοκληρωθεί το μισάωρο στο παιχνίδι και με το σκορ να είναι στο 2-0 υπέρ των «ερυθρολεύκων» αντικατέστησε τον Ντάιερ με τον Έρικσεν (σ.σ έδωσε την ασίστ στο γκολ του Κέιν για το 4-2), αλλάζοντας το σύστημα της ομάδας του σε πιο επιθετικό και αυτό απέδωσε καρπούς.

Ο ίδιος βέβαια, στη συνέντευξη Τύπου δεν θέλησε να «κλέψει» ούτε το ελάχιστο από τη δόξα των παικτών, ενώ έδωσε... επική απάντηση για το τι συνέβη στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Σχετικά με τη νίκη με ανατροπή: «Δεν έχει να κάνει με εμένα, έχει να κάνει με την ομάδα, με τη βοήθεια των οπαδών, με το ball boy που “βοήθησε” στο 2-2. Οι παίκτες είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ένιωσα υπέροχα. Ήταν ένα από εκείνα τα παιχνίδια που πρέπει να σχεδιάσεις πράγματα εκείνη την στιγμή».

Για το ballboy: «Είναι ένα πολύ καλό παιδί που κατάλαβε το παιχνίδι και το διάβασε. Ήθελα να το φωνάξω στα αποδυτήρια για να πανηγυρίσει μαζί μας στο τέλος, αλλά εξαφανίστηκε».

Για το τι είπε στους παίκτες στην ανάπαυλα: «Αν περιμένετε λίγους μήνες και δείτε την ταινία της Amazon, θα καταλάβετε».

"Wait a few months and buy the Amazon movie"

Jose Mourinho leaves the press room in stitches after Tottenham's victory over Olympiakos. pic.twitter.com/T0G3nKU8vR

— Jose Mourinho (@MourinhoNews) November 26, 2019