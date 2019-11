Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βοήθησε τους «μπιανκονέρι» να διατηρήσουν το απόλυτο στον όμιλό τους για το φετινό Champions League μετά το πέρας και της 5ης αγωνιστικής.

Το 1-0 απέναντι στην Ατλέτικο διαμορφώθηκε από το εκπληκτικό φάουλ του Ντιμπάλα και η λήψη από την εξέδρα καταγράφει με τον καλύτερο τρόπο την έξυπνη εκτέλεση και την πορεία της μπάλας ακριβώς εκεί που έπρεπε...

This angle of Paulo Dybala's unreal free-kick against Jan Oblak is orgasmic. What an absolutely ridiculous hit, so beautiful to watch. pic.twitter.com/WEk37R3Hx2

— FutbolBible (@FutbolBible) November 26, 2019