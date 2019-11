Πέρα από την αγκαλιά που πήρε από τον Ζοσέ Μουρίνιο έχοντας ήδη γίνει viral και τα εγκωμιαστικά σχόλια για «εκπληκτικό ball-boy» που έκανε ο Πορτογάλος κόουτς αμέσως μετά το 4-2 των «σπιρουνιών» επί των «ερυθρολεύκων», ο μικρός... χάρη στον οποίο η λονδρέζικη ομάδα ισοφάρισε προσωρινά σε γρήγορη επίθεση, συζητήθηκε και στο στούντιο του BT Sport!

«Αναρωτιέμαι αν τους έχουν πει γενικά από την ομάδα να επιστρέφουν γρήγορα τη μπάλα...» είπε ο Ρίο Φέρντιναντ, με τον Γκάρι Λίνεκερ να σχολιάζει: «Ελπίζω να του δώσουν... ρεπό από το σχολείο το πρωί» και τον Γκλεν Χοντλ να δηλώνει: «Εύχομαι να μην πηγαίνει σχολείο σε περιοχή της Άρσεναλ...»!

