Τότεναμ – Ολυμπιακός 4-2: Ο πιο γρήγορος που φτάνει τα 20 γκολ ο Κέιν (vids)

Η αλήθεια είναι πως μόλις ακούμε για σκόρερ στο Champions League το μυαλό μας πάει στους Μέσι, Ρονάλντο ή ακόμα και στον Λεβαντόφσκι. Ωστόσο την δική του ιστορία κόντρα στον Ολυμπιακό έγραψε ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός της Τότεναμ, με τα δύο τέρματα που πέτυχε απέναντι στους Πειραιώτες, έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει πιο γρήγορα από τον καθένα τα 20 γκολ. Συγκεκριμένα χρειάστηκε 24 παιχνίδια, με τον Ντελ Πιέρο να είχε χρειαστεί 26, τον Νιστελρόι 27, τον Ιντζάγκι 28 και τον Γκόμεζ 32.

