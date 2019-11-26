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Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ο Κέιν με κεφαλιά το 4-2 (vid)

Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ο Κέιν με κεφαλιά το 4-2 (vid)

Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ο Κέιν με κεφαλιά το 4-2 (vid)

Ο Κέιν σημείωσε κι αυτός γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό κάνοντας το 4-2 για την Τότεναμ με κεφαλιά. 

Το εξαιρετικό πρώτο μέρος του Ολυμπιακού δεν συνεχίστηκε στην επανάληψη, με τον Κέιν μετά το 3-2 του Οριέ με κεφαλιά να σημειώνει και το 4-2 για την Τότεναμ.

 

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