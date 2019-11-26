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Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ολική ανατροπή με τον Οριέ (vid)

Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ολική ανατροπή με τον Οριέ (vid)

Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ολική ανατροπή με τον Οριέ (vid)

Ο Οριέ με ένα πολύ δυνατό σουτ έκανε το 3-2 για την Τότεναμ και γύρισε το παιχνίδι από το 0-2 με το οποίο είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός.

Την ολική ανατροπή πέτυχε η Τότεναμ κόντρα στον Ολυμπιακό στο 73', με τον Οριέ από πλάγια δεξιά ολομόναχο να σουτάρει και να κάνει το 3-2.

 

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