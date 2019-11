Γλίτωσε το γκολ παρα... τρίχα ο Έντερσον και η άμυνα της Σίτι.

Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ των «πολιτών» λίγο έλειψε να προδώσει την ομάδα του, όταν σε έξοδο του από την περιοχή προσπάθησε να απομακρύνει βρίσκοντας.. αέρα.

Στη συνέχεια, ο Τετέ επωφελήθηκε και πλάσαρε σχεδόν με κενή εστία, όμως η γρήγορη επιστροφή του Φερναντίνιο, που έκανε έγκαιρα το τάκλιν, απέτρεψε το 0-1 στο Έτιχαντ.

Fernandinho the GOAT! What is Ederson doing pic.twitter.com/oKDfhDbm9k

— K (@TheKassSaeed) November 26, 2019