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Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ο Μόουρα στον Κέιν και 2-2... (vid)

Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ο Μόουρα στον Κέιν και 2-2... (vid)

Τότεναμ - Ολυμπιακός: Ο Μόουρα στον Κέιν και 2-2... (vid)

Άμεσα ισοφάρισε η Τότεναμ με την έναρξη της επανάληψης, με τον Μόουρα να περνά στον Κέιν κι αυτός να πλασάρει για το 2-2.

Με την έναρξη της επανάληψης και πιο συγκεκριμένα στο 50', η Τότεναμ έφτασε στην ισοφάριση όταν ο Μόουρα βρήκε τον Κέιν κι αυτός πλάσαρε για το 2-2.

 

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