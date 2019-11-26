Με την έναρξη της επανάληψης και πιο συγκεκριμένα στο 50', η Τότεναμ έφτασε στην ισοφάριση όταν ο Μόουρα βρήκε τον Κέιν κι αυτός πλάσαρε για το 2-2.
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Άμεσα ισοφάρισε η Τότεναμ με την έναρξη της επανάληψης, με τον Μόουρα να περνά στον Κέιν κι αυτός να πλασάρει για το 2-2.
Με την έναρξη της επανάληψης και πιο συγκεκριμένα στο 50', η Τότεναμ έφτασε στην ισοφάριση όταν ο Μόουρα βρήκε τον Κέιν κι αυτός πλάσαρε για το 2-2.