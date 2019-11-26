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Τότεναμ - Ολυμπιακός: Το 0-2 του Σεμέδο (vid)

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Τότεναμ - Ολυμπιακός: Το 0-2 του Σεμέδο (vid)

Απίθανα πράγματα για τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο, με τον Σεμέδο μετά από τρομερή ασίστ του Γκιγιέρμε να κάνει το 0-2! 

Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν περίμεναν τέτοιο ξεκίνημα στο Λονδίνο άπαντες στον Ολυμπιακό! Οι «ερυθρόλευκοι», στο 19' βρήκαν και δεύτερο τέρμα, όταν ο Γκιγιέρμε με τρομερό τρόπο γύρισε στον Σεμέδο ο οποίος προ κενής εστίας έκανε το 0-2! 

 

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