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Τότεναμ – Ολυμπιακός: Το 0-1 του Ελ Αραμπί (vid)

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Τότεναμ – Ολυμπιακός: Το 0-1 του Ελ Αραμπί (vid)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε θαυμάσια στο Λονδίνο, με τον Ελ Αραμπί να... παγώνει τον κόσμο της Τότεναμ και τους ποδοσφαιριστές του Μουρίνιο ανοίγοντας το σκορ!

Εκπληκτικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο! Οι «ερυθρόλευκοι» με ένα υπέροχο τέρμα του Ελ Αραμπί στο 6' άνοιξε το σκορ... παγώνοντας το Λονδίνο!

 

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