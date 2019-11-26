Όπως και με τη Γουέστ Χαμ, έτσι και κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε εκτός ενδεκάδας τον Σισοκό, αλλά και τον Έρικσεν.
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BROOKLYN NETS 108
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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PHILADELPHIA 76ERS 96
ΤΕΛΙΚΟ
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MINNESOTA 125
ΤΕΛΙΚΟ
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SACRAMENTO KINGS 102
ΤΕΛΙΚΟ
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CHARLOTTE HORNETS 100
ΤΕΛΙΚΟ
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UTAH JAZZ 118
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 94vs
PORTLAND 117
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 104vs
LOS ANGELES LAKERS 114
ΤΕΛΙΚΟ
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HORDER SC 1vs
BSV SCHUREN 1
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CUKARICKI 0vs
KRUPA NA VRBASU 2
ΤΕΛΙΚΟ
TELSTAR 3vs
JONG UTRECHT 1
ASC 09 DORTMUND -vs
SUS KAISERAU -
VOLTA REDONDA-RJ -vs
CORINTHIANS-SP U23 -
O Zοσέ Μουρίνιο άφησε ξανά εκτός ενδεκάδας Σισοκό και Ερικσεν για το ματς με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο.
Όπως και με τη Γουέστ Χαμ, έτσι και κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε εκτός ενδεκάδας τον Σισοκό, αλλά και τον Έρικσεν.