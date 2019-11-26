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Τότεναμ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μουρίνιο στο Champions League!

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O Zοσέ Μουρίνιο άφησε ξανά εκτός ενδεκάδας Σισοκό και Ερικσεν για το ματς με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. 

Όπως και με τη Γουέστ Χαμ, έτσι και κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε εκτός ενδεκάδας τον Σισοκό, αλλά και τον Έρικσεν. 

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