Με τα media να δίνουν το «παρών» στο προπονητικό κέντρο των «σπιρουνιών», ο Ζοσέ Μουρίνιο είτε ήθελε να μπλοφάρει, είτε ποντάρει σε αυτούς που επέλεξε και στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Τρίτης για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Χώρισε τους παίκτες του σε δυο γκρουπ, το ένα εκ των οποίων απαρτιζόταν μονάχα από τους 11 που ξεκίνησαν απέναντι στη Γουέστ Χαμ το περασμένο Σάββατο.

Κανονικά συμμετείχαν οι Ντομπελέ, Βερτόνχεν και Χάρι Κέιν...

Δείτε τα βίντεο:

@SpursOfficial players come out to train this morning

Mourinho has divided the squad between those who started on Saturday and those who didn't. He's working directly with the starters. Sacramento overseeing subs.

— Dan Kilpatrick