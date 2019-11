Ροδρίγκο: MVP με το χατ-τρικ που έγραψε ιστορία στη Ρεάλ (vid)

Ο νεαρός Βραζιλιάνος, είναι ο νεότερος της χώρας του που σκοράρει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση σε ηλικία μόλις 18 ετών και 301 και ο ταχύτερος που πετυχαίνει brace (δυο γκολ) σε 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα του αγώνα.

Έτσι, κέρδισε την προτίμηση των φιλάθλων για τον MVP της εβδομάδας στο Champions League!

Με τα τρία του γκολ και τη μια ασίστ, ο Ροδρίγκο πήρε και τη μπάλα στο σπίτι του γι' αυτή τη μοναδική βραδιά που βίωσε στο 6-0 επί της Γαλατασαράι, για να κερδίσει και τον τίτλο του πολυτιμότερου στο επιστέγασμα της εκπληκτικής του εμφάνισης.

It was all a dream...

Real Madrid hat-trick hero Rodrygo claims his first #UCL match ball after THAT display @realmadriden | @RodrygoGoes https://t.co/wRfcl7y8pq pic.twitter.com/fLh421zt1f

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2019