Βενγκέρ: «Σίγουρα θα συζητούσα με την Μπάγερν»

«Φωτιές» άναψε ο Αρσέν Βενγκέρ, με τον Αλσατό μιλώντας για τις πιθανότητες να αναλάβει τα ηνία της Μπάγερν ανέφερε τα εξής: «Δεν θα αρνηθώ ποτέ να συζητήσω με Μπάγερν Μονάχου, θα συζητούσα σίγουρα γιατί ξέρω τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν την ομάδα εδώ και 30 χρόνια. Άλλωστε είχα φτάσει κοντά σε συμφωνία με την Μπάγερν πριν αρκετά χρόνια. Αυτό μόνο μπορώ να πω».

Arsene Wenger: “I’d never refuse to talk to Bayern Munich, because I know the people who have led the club for 30 years and I was nearly going to Bayern a long, long time ago.

"That’s all I can say.” pic.twitter.com/fSrLyH6hR3

— Goal (@goal) November 7, 2019