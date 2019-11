Τσέλσι: Ο Μπατσουαγί βρήκε παρέα στις... γκάφες με τη μπάλα στο πρόσωπο (vid)

Ο Ισπανός γκολκίπερ της Τσέλσι έγινε το ... «θύμα» της πανέξυπνης και εντυπωσιακής εκτέλεσης φάουλ του Ζίγιεχ στο πρώτο ημίχρονο της εκπληκτικής ισοπαλίας (4-4) το βράδυ της Τρίτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η μπάλα χτύπησε στο δεξί του δοκάρι, έπειτα στο πρόσωπό του έτσι όπως είχε εκτιναχθεί εκείνος για ν' αποκρούσει και τελικά σημείωσε αυτογκόλ για να βάλει προσωρινά τον Αίαντα μπροστά στο σκορ με 3-1.

Ο Μπατσουαγί, αφού όλα διορθώθηκαν μέχρι το φινάλε και οι «μπλε» πήραν τουλάχιστον τον βαθμό με τρομερή αντίδραση για να φτάσουν στο 4-4, έδειξε στον συμπαίκτη του πως δεν θα πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερα άσχημα, αφού το έχει υποστεί και ο Βέλγος!

Welcome to the memes club bro @kepa_46 https://t.co/MoMTzweWQC

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) November 6, 2019